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Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

Sivas'ın Kangal ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

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Sivasta trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

Sivas'ın Kangal ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Şeyda İren yönetimindeki 58 NR 361 plakalı otomobil ile İdris Şimşek idaresindeki 29 AG 393 plakalı otomobil, Sivas-Malatya karayolu Arpalı Köyü Çukurçayır Mezrası yakınlarında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Eren, Abdulkadir ve Ahmet Turan İren, Ayhan Özkan, Fikri, Fatma, Zümra ve Emir Çalışkan yaralandı.

Kangal Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü İdris Şimşek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar, ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.
 

Etiketler: Sivas, trafik Kazası, kangal
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