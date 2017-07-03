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Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

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Sivasta trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Serhan Yazıcı'nın kullandığı otomobil, Sivas-Kayseri karayolunun dörtyol kavşağında Şükran Şanlı (47) idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından Şanlı'nın kullandığı otomobilde sıkışan Döne Kaşarca, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücüler ile Şanlı'nın otomobilindeki Betül (9) ve Nuran Ünal (40), Yakup Özdemir (50), Mehmet (51) ve Döne Kaşarca ile diğer araçtaki Öykü (3) ve Hatice Yazıcı (40), Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Döne Kaşarca, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Öykü, Hatice ve Serhan Yazıcı ile Yakup Özdemir ise Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

Özdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

Etiketler: Sivas, şarkışla
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