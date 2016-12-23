Sivas'ta mesai saatlerinde değişiklik

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 08.30-12.30, 13.30-17.30 olarak değiştirildiği duyuruldu.
Açıklamada, yeni düzenlemenin 26 Aralık Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi.
Sivas'ta kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinde değişikliğe gidildi.
Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 08.30-12.30, 13.30-17.30 olarak değiştirildiği duyuruldu.
Açıklamada, yeni düzenlemenin 26 Aralık Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi.