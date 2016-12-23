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Sivas'ta mesai saatlerinde değişiklik

Sivas'ta kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinde değişikliğe gidildi.

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Sivasta mesai saatlerinde değişiklik

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 08.30-12.30, 13.30-17.30 olarak değiştirildiği duyuruldu.

Açıklamada, yeni düzenlemenin 26 Aralık Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Etiketler: Sivas, mesai saatleri, Sivas'ta mesai düzenlemesi
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