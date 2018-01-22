Sivas'ta Mehmetçik'e destek için 12 bin adet Türk bayrağı dağıtıldı

Sivas belediye Başkanı Sami Aydın, kent merkezinde bulunan dükkanlara ve vatandaşlara Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı’na destek amaçlı 12 bin Türk bayrağı dağıttı.

Şehir merkezinde bulunan esnafları gezen Belediye Başkanı Sami Aydın, esnaflara Türk bayrağı dağıtarak dükkanların camlarına asılmasını istedi. Öte yandan, Aydın, cadde üzerinde bulunan vatandaşlara da bayrak verdi.

Başkan Aydın, yaptığı açıklamada, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatının başarılı geçmesi için temennide bulunarak şunları ifade etti,"Ordumuz Afrin'de yoğun amansız bir mücadele içerisine girdi. Millet olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde olan vatandaşlar olarak kenetlenmiş durumdayız. Bizde Sivas halkını bu anlamda sürece katkı sunmak için davet ettik. Kendilerine bayraklar dağıtıyoruz. Şehrin dört bir yanını bayraklarla donatıyoruz. Vatandaşlarımız fiili olarak bu sürecin içinde olmayabilir ama hepsinin dualarının o kahramanlarımızla olduğunu biliyoruz. Rabbim kahramanlarımıza güç ve kuvvet versin. İlk etapta 12 bin adet bayrak dağıtımını gerçekleştireceğiz. İlerleyen zamanlarda bu sayıyı 30 bin 40 bin, 50 bin ne kadar çıkarsa çıkaracağız” şeklinde konuştu.



Kaynak: İHA