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Sivas'ta köy yolları ulaşıma kapandı

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 795 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

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Sivasta köy yolları ulaşıma kapandı

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 795 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent merkezinde 78, ilçelerden Zara'da 105, İmranlı'da 96, Şarkışla'da 90, Yıldızeli'nde 81, Kangal'da 80, Divriği'de 75, Gürün'de 60, Hafik'te 40, Gemerek'te 27, Doğanşar'da 19, Ulaş'ta 18, Koyulhisar'da 10, Suşehri'nde 8, Akıncılar'da 5, Altınyayla'da 3 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor. AA

Etiketler: Sivas, kar yağış, köy yolları
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