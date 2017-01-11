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Sivas'ta köy yolları karlar altında

Sivas karlar altında. Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 331 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

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Sivasta köy yolları karlar altında
Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 331 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
 
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent merkezinde 49, ilçelerden Zara'da 52, Divriği'de 50, Yıldızeli'nde 47, İmranlı'da 31, Kangal'da 30, Gürün'de 22, Hafik'te 19, Suşehri'nde 11, Ulaş'ta 8, Koyulhisar'da 5, Şarkışla'da 5, Doğanşar'da 2 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
 
Sivas İl Özel İdaresi, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 11 dozer, 28 destek aracı, 19 yükleyici, 8 kar bıçaklı kamyon, 3 rotatif ve 211 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
 
Etiketler: Sivas, Kar yağışı, hava durumu
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