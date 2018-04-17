Sivas'ta inşa edilen Kocakurt Barajı tamamlandı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, baraj inşası tamamlanan, sulama projesi devam eden Kocakurt Barajı ve Sulama Projesi ile 28 bin 310 dekar zirai arazinin suyla buluşacağını belirtti.

Proje kapsamında inşa edilen sulama tesisinde ise çalışmalar hızla devam ediyor. Temelden yüksekliği 29,95 metre olan baraj, 15 milyon 270 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip bulunuyor.

Merkezi, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen barajda 20 Eylül 2017'den itibaren su tutulmaya başlandı.

Bu yıl sonunda hizmete alınması hedefleniyor

Çalışmaları devam eden sulama inşaatında ise bugüne kadar 575 bin metreküp kazı ile 360 sanat yapısı inşa edildi.

Toplam yatırım bedeli 58 milyon lira olan Kocakurt Barajı ve Sulama Projesi'nin bu yıl sonunda hizmete alınması hedefleniyor.

Ülke ekonomisine yılda 13 milyon 449 bin lira katkı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Eroğlu, Sivas'a çok ciddi yatırımlar yaptıklarını belirterek, "Baraj inşasını tamamladığımız, sulama projesine ise hızla devam ettiğimiz Kocakurt Barajı ve Sulama Projesi ile 28 bin 310 dekar zirai araziyi suyla buluşturacağız. Ayrıca ülke ekonomisine yılda 13 milyon 449 bin lira katkı sağlayacağız" dedi.

Kaynak: AA