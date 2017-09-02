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Sivas'ta iki ayrı trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Sivas'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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Sivasta iki ayrı trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Sivas'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Suşehri ilçesi Üzümlü köyünde Ünal Dilli yönetimindeki 34 BA 9343 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Rabia Dilli (79) ve Sebahat Dilli yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Rabia Dilli müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil takla attı

Diğer kazada, Muhsin Sarıkaya (23) yönetimindeki 58 NU 671 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri karayolunun Düzova köyü girişi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak tarlaya devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Servet Sarıkaya (23) yaralandı. Muhsin Sarıkaya, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde, Servet Sarıkaya ise Numune Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler: Sivas, trafik kazaları
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