Sivas'ta hava ulaşımına sis engeli

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nden (DHMİ) alınan bilgiye göre, kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis görüş mesafesini düşürdü.

Bu nedenle, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na yapılması planlanan bazı uçak seferleri iptal edildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havaalan'ından saat 12.52'de Sivas'a inmek amacıyla kalkış yapan PC2750 sefer sayılı uçak, Sivas'taki yoğun sis nedeniyle Kayseri'ye indi. Sivas'tan Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılması planlanan PC2752 sefer sayılı uçuş ile Atatürk Havalimanı'na yapılması planlanan TK2658 sefer sayılı uçuşlar da iptal edildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 19.00'da yapılması planlanan PC 4752 sefer sayılı uçuş da Sivas'taki yoğun sis nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.

Kaynak: AA