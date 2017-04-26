  • 26 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 18º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.582
    EURO 3.897
  • BIST 94618.38
    ALTIN 145.457
Buradasınız : » » Sivas'ta FETÖ/PDY operasyonu

Sivas'ta FETÖ/PDY operasyonu

ByLock kullandıkları iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Sivasta FETÖ/PDY operasyonu

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kentteki meslek odaları üyeleri ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının güvenlik araştırmasında, "ByLock" kullandıkları tespit edilen 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sının yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.

Ankara merkezli FETÖ operasyonu

Öte yandan, FETÖ/PDY'ye yönelik Ankara merkezli operasyon kapsamında, Sivas'ta gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.

Soruşturma kapsamında firari 4 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Hakkında yakalama kararı bulunan 21 zanlının ise daha önceki soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunduğu belirlendi.

Etiketler: Sivas, FETÖ operasyonu, gözaltı, bylock, Terörle Mücadele, ankara
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER