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Sivas'ta FETÖ/PDY operasyonu

Sivas'ta emekli emniyet mensuplarına yönelik operasyonda gözaltına alınan emekli şube müdürü tutuklandı.

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Sivasta FETÖ/PDY operasyonu

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan emekli emniyet mensubu tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin emekli emniyet mensuplarına yönelik soruşturması kapsamında Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir dönem Sivas Bölge Trafik Şube Müdürlüğü yaptıktan sonra resen emekliye sevk edilen B.K'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K tutuklandı.

Etiketler: Sivas, fetö soruşturması
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