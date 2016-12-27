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Sivas'ta FETÖ soruşturması

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 18 sanığın yargılanmasına başlandı.

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Sivasta FETÖ soruşturması

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ümit Erkan V, Adnan G, Sefa G, Ahmet Ali K, Ömer C, Fikret Ö, Ali Feyzullah Ş, Ferruh B, Erol P, Durmuş T. ile tutuksuz sanıklar Y.T, S.Y, F.T, İ.Ö.U, A.B. ve avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, kimlik kontrolünün ardından sanıkları dinlemeye başladı.

Duruşmayı izlemek isteyenler, adliye bahçesinde oluşturulan güvenlik noktasından polis ekiplerince aranarak içeri alındı. Adliye çevresinde polis ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından yargılanan sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve farklı sürelerde hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Hakkında dava açılan firari sanıklar H.D, V.T. ve R.B'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Etiketler: Sivas'ta FETÖ soruşturması, 18 sanıK, yargılama
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