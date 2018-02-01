  • 01 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Sivas'ta FETÖ sanığı eski polis ve eşine hapis cezası

Sivas'ta, FETÖ'ye ilişkin soruşturma kapsamında haklarında açılan davada yargılanan eski polis memuru 7 yıl 6 ay, eşi de 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Sivasta FETÖ sanığı eski polis ve eşine hapis cezası

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet C. ile tutuksuz yargılanan eşi Kevser C. ve avukatları katıldı.

Önceki ifadelerini tekrarladığını belirten Ahmet C, suçsuz olduğunu iddia ederek, beraat ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Ahmet C'ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay, eşi Kevser Caran'a ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Heyet, tutuklulukta geçirdiği süre ve sağlık sorunlarını göz önünde bulundurarak Ahmet C'nin tahliyesine hükmetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Sivas, FETÖ davası, fetö, eski polis
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