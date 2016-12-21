Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 1
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.516
    Euro: 3.677
  • BIST: 77404.74
    Altın: 127.684

Kapat
Buradasınız : » » Sivas'ta FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Sivas'ta FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Sivas'taki soruşturma kapsamında, ByLock kullandıkları iddiasıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 9 kişi gözaltına alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Sivasta FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 9 zanlı gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ByLock kullandıkları iddiasıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 12 kişinin yakalanması için operasyon başlattı.

Ekipler, aralarında bir şube müdürünün de bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında memur, işçi ve sözleşmeli personel olarak çalışan zanlıları değişik adreslerde gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Polis ekipleri, 3 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. 

Etiketler: Sivas, fetö
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  TÜRKİYE

TÜRKİYE HABERLERİ

Tüm Türkiye Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER