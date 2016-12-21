Sivas'ta FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 9 zanlı gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ByLock kullandıkları iddiasıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 12 kişinin yakalanması için operasyon başlattı.

Ekipler, aralarında bir şube müdürünün de bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında memur, işçi ve sözleşmeli personel olarak çalışan zanlıları değişik adreslerde gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Polis ekipleri, 3 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.