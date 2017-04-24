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Sivas'ta ev yangını: 1 ölü

Sivas'ın Suşehri ilçesinde evinde çıkan yangına müdahale ederken yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede öldü.

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Sivasta ev yangını: 1 ölü

Gökçekent köyünde Temel Kaya'ya (68) ait 3 katlı evin terasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, Kaya, köy sakinleri ve Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ev sahibinin ortadan kaybolması üzerine köy sakinleri, yaptıkları aramada Kaya'yı evinin banyosunda baygın halde buldu.

Vücudunun bir kısmı yanan ve karbonmonoksit gazından zehirlenen Kaya, kaldırıldığı Suşehri Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada eşinin vefatını öğrenerek fenalaşan Gülser Kaya da aynı hastanede tedavi altına alındı.

Etiketler: Sivas, yangın, ev yangını
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