  • 25 OCAK 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.755
    EURO 4.66
  • BIST 119553.33
    ALTIN 163.917
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Sivas'ta dağcılar harekata destek için Yıldız Dağı'na tırmandılar

Sivas'ta dağcılar harekata destek için Yıldız Dağı'na tırmandılar

Sivas'ta bir grup dağcı, Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı'na tırmanarak Mehmetçik için dua etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Sivasta dağcılar harekata destek için Yıldız Dağına tırmandılar

Türkiye Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilciliği öncülüğünde, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere manevi destek vermek amacıyla 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı'nın zirvesine tırmanış gerçekleştirildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Herkes İçin Spor Federasyonu, Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü, Alpin Doğa Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ve Sivas İl Özel İdare Spor Kulübü üyesi 20 dağcı, Afrin operasyonunda görev alan askerlere destek amacıyla kent merkezine yaklaşık 58 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı'nın zirvesine tırmandı.

Yoğun kar kütlesinin bulunduğu zirveye çıkmaya çalışanlardan 5'i zirve yürüyüşünü tamamlayamadı. Gruptaki diğer 15 kişi ise yaklaşık 5 saat yürüyerek zirveye ulaştı.

Zirvede Türk bayrağı açan grup, batonlar ile "Afrin" yazarak Mehmetçik için dua etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, Sivas
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER