Sivas'ta dağcılar harekata destek için Yıldız Dağı'na tırmandılar

Türkiye Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilciliği öncülüğünde, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere manevi destek vermek amacıyla 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı'nın zirvesine tırmanış gerçekleştirildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Herkes İçin Spor Federasyonu, Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü, Alpin Doğa Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ve Sivas İl Özel İdare Spor Kulübü üyesi 20 dağcı, Afrin operasyonunda görev alan askerlere destek amacıyla kent merkezine yaklaşık 58 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı'nın zirvesine tırmandı.

Yoğun kar kütlesinin bulunduğu zirveye çıkmaya çalışanlardan 5'i zirve yürüyüşünü tamamlayamadı. Gruptaki diğer 15 kişi ise yaklaşık 5 saat yürüyerek zirveye ulaştı.

Zirvede Türk bayrağı açan grup, batonlar ile "Afrin" yazarak Mehmetçik için dua etti.

Kaynak: AA