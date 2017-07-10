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Sivas'ta "ByLock" operasyonu: 10 gözaltı

FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

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Sivasta &quot;ByLock&quot; operasyonu: 10 gözaltı

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öne sürülen şüphelilere yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Etiketler: Sivas, fetö
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