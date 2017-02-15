Sivas'ta av tüfekleri yasaklandı

Sivas Valiliğinden uzun namlulu harp silahlarına benzeyen av tüfeklerinin taşınması ve kullanılmasının, olağanüstü hal (OHAL) süresince yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, avda ve sporda kullanılan tüfekler, nişan tabancaları ve av bıçaklarının yapımı, alımı-satımı ve bulundurulmasına dair kanun kapsamında TS 870 standardında olması kaydıyla üretimine izin verilen ve yurtiçi piyasada satışı yapılan, M-16, AK-47 ve G3 gibi uzun namlulu ve tam otomatik atış yeteneğine sahip silahlara benzer av tüfeklerinin taşınması aşamasında, güvenlik güçlerinin keşif ve gözetleme faaliyetlerinde avcı-terör örgütü mensubu ayrımı konusunda tereddütler yaşanabildiği vurgulandı.

Bu silahların taşınması ve kullanılmasında kısıtlama getirilmesinin istenildiği belirtilen açıklamada, "Valilik makamının oluru ile ruhsatlı da olsa güvenlik kuvvetlerince kullanılan uzun namlulu ve tam otomatik atış yeteneğine haiz harp silahı görünümünde olan yivsiz tüfeklerin taşınmasının ve kullanılmasının 2935 sayılı OHAL Kanunun ilgili maddeleri hükmünce ve OHAL süresince ilimiz genelinde kullanılmasına ve taşınmasına kısıtlama getirilmiştir." denildi.