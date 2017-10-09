Sivas'ta 88 kaçak göçmen yakalandı

Jandarma ekipleri, D-100 karayolunun Suşehri ilçesinde durdurdukları bir yolcu otobüsünde Afganistan ve Pakistan uyruklu 32 kaçak göçmen yakaladı. Gölova ilçesi yakınlarında da kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaşan ekipler, 56 kişiyi daha yakaladı.

Jandarma ekipleri, bu kişilere organizatörlük yapan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Sürücüye de biletsiz yolcu taşımaktan 7 bin 140 lira para cezası uyguladı.

Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından Sivas Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği, olayda kullanılan otobüse el konulduğu öğrenildi.