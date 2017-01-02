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Sivas'ta 68 üniversite öğrencisi doğalgazdan zehirlendi

Sivas'ta özel yurtta kalan 68 üniversite öğrencisi, doğalgazdan zehirlenerek hastanelere kaldırıldı.

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Sivasta 68 üniversite öğrencisi doğalgazdan zehirlendi

Halil Rıfat Paşa Mahallesi'ndeki özel yurtta kalan 68 kız öğrenci, sabaha karşı rahatsızlandı.

Öğrenciler, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle 112 Acil Sağlık ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama ile Numune Hastanesine kaldırıldı.

Doğalgazdan zehirlendikleri belirtilen öğrencilerden 39'unun üniversite, 29'unun da diğer hastanedeki tedavisi sürüyor.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve Başhekim Prof. Dr. Ahmet Yılmaz, öğrencileri ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin doğalgaz zehirlenmesine bağlı olarak takiplerinin yapıldığını belirterek, "Durumu ciddi olan öğrencimiz yok. 68 öğrencimizden 39'u üniversite hastanemizde tedavi gördü. Öğrencilerimizi birazdan taburcu edeceğiz." dedi. AA

Etiketler: Sivas, doğalgaz
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