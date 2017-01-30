Sivas ve Bitlis'te yoğun kar yağışı

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 245 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 28, ilçelerden İmranlı'da 49, Gürün'de 35, Zara'da 35, Kangal'da 30, Divriği'de 22, Hafik'te 20, Suşehri'nde 9, Gemerek'te 6, Yıldızeli'nde 5, Doğanşar'da 4, Şarkışla'da 2 olmak üzere 245 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sivas İl Özel İdaresi, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 11 dozer, 28 destek aracı, 19 yükleyici, 8 kar bıçaklı kamyon, 3 rotatif ve 211 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Suşehri-Polat Deresi-İmranlı karayolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kar ve tipi nedeniyle Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 504 yerleşim biriminde ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, dün etkisini gösteren kar ve tipi nedeniyle 200 yerleşim biriminin yolunun ulaşıma kapandığı, ekiplerin yolları kapanan mahallelerde kar temizleme çalışmalarını aralısız sürdürdüğü bildirildi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Van-Bahçesaray ve Yüksekova-Dağlıca yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bitlis

Bitlis ve ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle 90 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yaptığı açıklamada, kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolların açılması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Bitlis Meteoroloji Müdürü Rasim Saraç ise kent merkezinde kar kalınlığının 146 santimetreye ulaştığını belirterek, kentte perşembe günü akşam saatlerine kadar yağış beklendiğini bildirdi.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 11 derece ölçüldüğünü belirten Saraç, perşembe gününden itibaren kentte hava sıcaklığında 2-5 derece artış yaşanacağının tahmin edildiğini kaydetti.

Saraç vatandaşları don, buzlanma ve çığ tehlikesine karşı uyardı.

Karayolları ve belediye ekiplerince kent merkezindeki cadde ve sokaklarda biriken karlar temizleniyor.

Hizan ilçesinde de aralıklarla devam eden kar, yaşamı olumsuz etkiliyor. Belediye ekipleri, kapanan mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürürken vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken kar yığınlarını küreklerle temizledi.AA