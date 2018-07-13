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Sivas Valisinden gelin ve damada 'balkon' jesti

Sivas Valisi Davut Gül, valilik balkonundan tarihi kent meydanı manzaralı fotoğraf çektirmek için ricada bulunan genç çifti kırmayarak makamında misafir etti.

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Sivas Valisinden gelin ve damada balkon jesti

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, düğün fotoğraflarını tarihi mekanlarda çektirmek isteyen Ömer ve Büşra Çilce çifti, Vali Gül'den valilik binasının balkonundan kent meydanı manzarası önünde fotoğraf çektirmek için izin talep etti.

Genç çifti kırmayan Gül, makamında misafir ettiği gelin ve damadın balkonda fotoğraf çektirmesini sağladı.

Gelin ve damatla bir süre sohbet ederek bazı tavsiyelerde de bulunan Davut Gül, "Bu mutlu günlerini bizlerle paylaşan ve valilik makamında anlarını ölümsüzleştiren çiftimize bir ömür mutluluklar diliyorum." ifadesini kullandı.

Valilik makamında ağırlanmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Çilce çifti de gösterdiği yakın ilgi nedeniyle Vali Gül'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Sivas, Sivas Valisi Davut Gül, gelin damat
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