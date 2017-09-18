Sivas merkezli ByLock operasyonunda 3 tutuklama

Sivas merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen ve Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 6 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen kişilere yönelik Sivas il merkezi, Şarkışla, Gemerek, Altınyayla, Kangal, Yıldızeli, Zara ve Koyulhisar ilçeleri ile İstanbul, Kayseri ve Eskişehir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alınmıştı.