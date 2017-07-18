  • 18 TEMMUZ 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.526
    EURO 4.079
  • BIST 105903.18
    ALTIN 140.759
Buradasınız : » » Sivas merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Sivas merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Operasyon kapsamında firari 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 16'ya yükseldi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Sivas merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Sivas merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında firari 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 16'ya ulaştı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde, Kırıkkale'de görev yapan emekli astsubay H.Y.Ö. ile Düzce'de görevli uzman çavuş C.V.S. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, Sivas Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında üsteğmen, teğmen ve astsubayların bulunduğu 18 şüpheli için gözaltı kararı çıkartılmış, şüphelilerden 14'ü, Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda görev yaptıkları Sivas, Hakkari, Kırıkkale, Balıkesir, İstanbul ve Kars'ta yakalanmıştı.

Sivas'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalara devam ediliyor. AA

Etiketler: Sivas, fetö
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER