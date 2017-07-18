Sivas merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Sivas merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında firari 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 16'ya ulaştı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde, Kırıkkale'de görev yapan emekli astsubay H.Y.Ö. ile Düzce'de görevli uzman çavuş C.V.S. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, Sivas Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında üsteğmen, teğmen ve astsubayların bulunduğu 18 şüpheli için gözaltı kararı çıkartılmış, şüphelilerden 14'ü, Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda görev yaptıkları Sivas, Hakkari, Kırıkkale, Balıkesir, İstanbul ve Kars'ta yakalanmıştı.

Sivas'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalara devam ediliyor. AA