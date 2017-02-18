  • 18 ŞUBAT 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.632
    EURO 3.854
  • BIST 88830.41
    ALTIN 144.198
Buradasınız : » » Sivas merkezli 16 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Sivas merkezli 16 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Sivas merkezli 16 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen 2 polis daha tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Sivas merkezli 16 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Sivas merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen 2 emniyet personelinin daha tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 52'ye çıktı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan Ö.U. ve M.Ş.K. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Operasyon kapsamında tutuklanan zanlı sayısı 52'ye yükseldi. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Sivas merkezli Ankara, İstanbul, Kırşehir, Aydın, Kütahya, Kayseri, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Yozgat, Bursa ve Muğla'da başlatılan soruşturma kapsamında Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Polis Meslek Yüksekokulunda görevliyken Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Daha önce işlemleri tamamlanan 50 zanlı tutuklanmış, 24 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Etiketler: tutuklama, soruşturma, fetö/pdy soruşturması, FETÖ/PDY
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER