Sivas merkezli 16 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Sivas merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen 2 emniyet personelinin daha tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 52'ye çıktı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan Ö.U. ve M.Ş.K. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Operasyon kapsamında tutuklanan zanlı sayısı 52'ye yükseldi. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Sivas merkezli Ankara, İstanbul, Kırşehir, Aydın, Kütahya, Kayseri, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Yozgat, Bursa ve Muğla'da başlatılan soruşturma kapsamında Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Polis Meslek Yüksekokulunda görevliyken Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Daha önce işlemleri tamamlanan 50 zanlı tutuklanmış, 24 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.