Sivas merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 42 tutuklama

Sivas merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen 3 emniyet personelinin daha tutuklanmasıyla, tutuklu sayısı 42'ye çıktı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda, gözaltına alınan zanlılardan 8'inin daha Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.A, M.D. ve M.K. tutuklandı. M.U, H.G, B.D, F.G. ve S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında tutuklanan zanlı sayısı 42'ye yükseldi. Gözaltındaki 7 zanlının işlemleri devam ediyor. Firari 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Sivas merkezli Ankara, İstanbul, Kırşehir, Aydın, Kütahya, Kayseri, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Yozgat, Bursa ve Muğla'da başlatılan soruşturma kapsamında Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Polis Meslek Yüksekokulu'nda görevliyken, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 70 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Daha önce işlemleri tamamlanan 39 zanlı tutuklanmış, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. AA