Sivas merkezli 15 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Sivas merkezli 15 ilde, "örgüte bağlı okullarda çalışmalarına rağmen sahte evrakla işsizlik maaşı aldıkları" belirlenen zanlılara yönelik başlatılan operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheliden 5'i daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'ye bağlı okullarda öğretmenlik, idarecilik ve yöneticilik yapan, aynı zamanda çeşitli illerdeki kurumlarda örgütün "Kurum imamı" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 42 şüpheliden 7'sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan F.A.K, H.M, A.T, İ.H.A, Ç.K, tutuklandı, F.H. adli kontrol şartıyla, T.A. da savcılıkça serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 12'ye yükseldi.

Örgüte bağlı okullarda çalışmalarına rağmen sahte evrakla işsizlik maaşı alarak devleti zarara uğrattıkları, aldıkları işsizlik maaşlarını örgüte gelir olarak aktardıkları, kamu zararına nitelikli dolandırıcılık yaptıkları MASAK raporuyla tespit edilen ve bazıları "ByLock" kullanıcısı olan zanlıların yakalanması için Sivas merkezli Ankara, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Sinop, Kırşehir, Kayseri, Konya, Samsun, Trabzon, Tokat ve Yalova'da dün düzenlenen operasyonda 42 kişi gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 7'si tutuklanmıştı. AA