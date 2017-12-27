Sivas merkezli 12 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem" yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 15 şüphelinin yakalanması için birçok ilde operasyon düzenlendi.

Sivas, Hakkari, Ankara, İstanbul, Kırıkkale, Iğdır, Edirne, Muğla, Kars, Gaziantep, İzmir ve Bingöl'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 13 muvazzaf subay ve astsubay ile 1 askeri öğrenci ve 1 araştırma görevlisi gözaltına alındı.

Sivas'a getirilen 15 zanlının, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA