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Sivas-Malatya karayolu trafiğe kapandı

Sivas-Malatya karayolunda tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

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Sivas-Malatya karayolu trafiğe kapandı

Karayolları 16. Sivas Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kangal ile Hekimhan ilçeleri arasındaki yolda tipi etkili oluyor. Görüş mesafesinin düştüğü yolun bu kesimi, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı.

Sivas'tan Malatya istikametine giden araçlar Kangal ilçesinde bekletiliyor. Kar ve tipi nedeniyle bazı tırlar ile araçların yolda mahsur kaldığı öğrenildi.

Öte yandan, Divriği-Arapgir ile Sivas-Hafik ayrımı Doğanşar yolları da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor. 

Etiketler: Tipi, Sivas-malatya karayolu
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