Şişli’de trafik kazası: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Harbiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına, Oğuz Karagöz yönetimindeki 34 TEF 28 plakalı ticari taksi çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk esildi.

Otomobilin altında kalan ve üzerinde kimlik olmadığı belirlenen kadın, sağlık görevlileri tarafından kaldırıldığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kaza mahallinde güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulunan polis, taksi sürücüsü Oğuz Karagöz'ü gözaltına aldı.