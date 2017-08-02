  • 02 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.534
    EURO 4.181
  • BIST 106147.43
    ALTIN 143.745
Buradasınız : » » Şişli’de trafik kazası: 1 ölü

Şişli’de trafik kazası: 1 ölü

Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Şişlide trafik kazası: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Harbiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına, Oğuz Karagöz yönetimindeki 34 TEF 28 plakalı ticari taksi çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk esildi.

Otomobilin altında kalan ve üzerinde kimlik olmadığı belirlenen kadın, sağlık görevlileri tarafından kaldırıldığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kaza mahallinde güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulunan polis, taksi sürücüsü Oğuz Karagöz'ü gözaltına aldı.

Etiketler: şişli, trafik Kazası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER