  • 02 MART 2017, PERŞEMBE

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Şişli'de terör operasyonu

Şişli'de polis tarafından bir dernek binasında terör operasyonu kapsamında arama başlatıldı.

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Şişlide terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polisler, Okmeydanı Piyalepaşa Caddesi'ndeki Gençlik Federasyonu Derneği binasına operasyon düzenledi.

Özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri, polis helikopterinin de destek verdiği operasyon kapsamında itfaiye ekiplerinin yardımıyla binaya girdi.

Ekiplerin aramalarının sürdüğü dernek binasının çevresindeki sokaklarda zırhlı araçlar ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) güvenlik önlemi alındı.

Operasyonda gözaltına alınan kişi ya da kişiler olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi. AA

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