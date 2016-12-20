Sisli havada uçaklar Erzurum'a inebilecek

Erzurum Havalimanı'nda, Devlet Hava Meydanı İşletmeleri (DHMİ) tarafından kurulan cat 2 sistemiyle görüş mesafesinin çok düşük olduğu sisli havalarda uçaklar piste sorunsuz iniş gerçekleştirebilecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, DHMİ tarafından Erzurum Havalimanı'na cat 2 sisteminin kurulduğu bildirildi.

Sistemle uçakların sisli havalarda da iniş ve kalkış yapabileceği belirtilen açıklamada, "Özellikle kış aylarında sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesiyle Erzurum Havalimanı'nda uçak seferlerinde aksama ve rötar yaşanıyordu. Cat 2 sistemiyle bu olumsuzlukların önüne büyük oranda geçilecek." ifadesi kullanıldı. AA