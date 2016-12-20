Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 1
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.516
    Euro: 3.677
  • BIST: 77404.74
    Altın: 127.684

Kapat
Buradasınız : » » Sisli havada uçaklar Erzurum'a inebilecek

Sisli havada uçaklar Erzurum'a inebilecek

Erzurum Havalimanı'nda görüş mesafesinin çok düşük olduğu sisli havalarda uçakların inişlerini kolaylaştıran cat 2 sistemine geçildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Sisli havada uçaklar Erzuruma inebilecek

Erzurum Havalimanı'nda, Devlet Hava Meydanı İşletmeleri (DHMİ) tarafından kurulan cat 2 sistemiyle görüş mesafesinin çok düşük olduğu sisli havalarda uçaklar piste sorunsuz iniş gerçekleştirebilecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, DHMİ tarafından Erzurum Havalimanı'na cat 2 sisteminin kurulduğu bildirildi.

Sistemle uçakların sisli havalarda da iniş ve kalkış yapabileceği belirtilen açıklamada, "Özellikle kış aylarında sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesiyle Erzurum Havalimanı'nda uçak seferlerinde aksama ve rötar yaşanıyordu. Cat 2 sistemiyle bu olumsuzlukların önüne büyük oranda geçilecek." ifadesi kullanıldı. AA

Etiketler: Erzurum Havalimanı, sisli havalar, Devlet Hava Meydanı İşletmeleri, cat 2 sistemi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  TÜRKİYE

TÜRKİYE HABERLERİ

Tüm Türkiye Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER