  • 10 ŞUBAT 2017, CUMA

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Sise rağmen Kardak nöbeti sürüyor

Türk Sahil Güvenlik güçleri, Kardak krizinin 21'inci yılında, Türk karasularını ihlal eden Yunan güçlerini önleme çalışmalarına sisli havaya rağmen devam ediyor.

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Sise rağmen Kardak nöbeti sürüyor

Türk Sahil Güvenlik güçleri, Kardak krizinin 21'inci yılında, Türk karasularını ihlal eden Yunan güçlerini önleme çalışmalarını sisli havaya rağmen bugün de sürdürdü.

Muğla'nın Bodrum ilçesine 3,8 mil mesafedeki Kardak kayalıklarına yakın bölgede konumlanan Sahil Güvenlik botları, yoğun sise rağmen periyodik devriye nöbetini 12'nci günde de icra etti.

Dün öğle saatlerinden bu yana denizde görüş mesafesinin oldukça düşmesi nedeniyle Kardak kayalıkları karadan güçlükle görülebiliyor. Ekipler buna rağmen devriye görevini aksatmadan devam ettiriyor.

Türk Sahil Güvenlik unsurlarının bölgedeki bekleyişi sırasında bir Yunan güvenlik botunun da Kardak'ın arkasındaki kayalıkların yakınında beklediği ve zaman zaman telsiz konuşması yaptığı duyuldu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir askeri gemi, hem yasa dışı geçişi engellemek hem de bölgede yaşanabilecek olumsuzluğa müdahale edebilmek için Turgutreis açıklarındaki Çatalada önlerinde bekleyişine bugün de devam etti. AA

Etiketler: tsk, Sahil güvenlik, kardak nöbeti
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