Sis sürücülere zor anlar yaşattı

Ağrı-Erzurum karayolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Eleşkirt ilçe merkezinde de akşam saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Araçların kontrollü geçişine izin veren trafik ekipleri, yollarda güvenlik önlemi alarak sürücüleri sis ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sürücülerden Ümit Yayla, Erzurum istikametine doğru gideceğini ancak görüş mesafesinin çok düştüğünü belirterek diğer sürücülere uyarı yaptı.

Sinan Yazıcı da Ağrı'dan geldiğini ve yolda yoğun sis olduğunu ifade ederek, "Sürücüler çok dikkatli ilerlesinler. Yoldaki sis oranı daha yüksek olduğu için sis lambalarını yaksınlar." dedi.