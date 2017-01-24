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'Sis' bu şehirdeki tüm uçak seferlerini iptal etti

Iğdır'da etkili olan yoğun sis sebebiyle tüm uçak seferleri iptal edildi.

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Sis bu şehirdeki tüm uçak seferlerini iptal etti

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Doğu Anadolu'da 4 gündür yaşanan sisin etkisini artırıp görüş mesafesini 50 metreye düşürmesi yüzünden dış hat seferleri bulunmayan Iğdır Havalimanı'ndan yapılması planlanan tüm iç hat seferleri gerçekleştirilemedi.

Sis dolayısıyla İstanbul Atatürk Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı ile Iğdır arasında yapılacak iç hat seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği ve bu seferlerin sisin etkisini kaybetmesi halinde gerçekleştirilebileceği belirtildi.

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