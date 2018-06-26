Şırnak'taki darbe girişimi davası: 19 eski askere ağırlaştırılmış müebbet

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, sanık sayısının fazla olması nedeniyle Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki 375 kişi kapasiteli 420 metrekarelik mahkeme salonunda gördüğü duruşmaya, 21'i tutuklu 5'i tutuksuz 26 sanık ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Musa Köse ise, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla mahkemeye katıldı.

Tutuklu sanık eski yüzbaşı Emre Şengül'ün savunması yeniden alındı

Mahkemede, hakkında ankesörlü hatlar üzerinden görüşme trafiği tespit edilen tutuklu sanık eski yüzbaşı Emre Şengül'ün savunması tekrar alındı.

Sanık Şengül, ardışık arama yöntemi üzerinden kimseyle görüşme yapmadığını öne sürerek, mahkemeye ulaşan bu yöndeki belgeleri kabul etmediğini söyledi.

Duruşmada son sözleri sorulan diğer sanıklar da tahliye ve beraatlerini istedi.

Savunmaların tamamlanmasının ardından Mahkeme Başkanı kararı açıkladı. Tutuklu sanıklar, dönemin 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Arif Bozbıyık, eski Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Yarbay İbrahim Yazıcı ile çeşitli rütbelerden eski askerler Sedat Doğanarslan, Hasan Bilgin, Aykut Kara, Murat Yıldırım, İsmail Aktaş, Emre Şengül, Ekrem Alyüz, Hüseyin İşlek, Fatih Bekteş, Kadir Acar, Kerem Salkal, Levent Apaydın, Ahmet Terzi, Fatih Poyraz, Cezmi Deniz, Onur Koç ve tutuksuz sanık Hasan Dazkır'ın "Cebir ve şiddet kullanarak anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi.

404 tutuksuz sanığa beraat

Mahkeme heyeti "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan, tutuklu sanıklar eski kurmay albay Cevdet Polat'a 10 yıl 6 ay, eski üsteğmen Musa Köse ve eski astsubaylar İsmail Zeybel ve Şahin Bozdere'ye de 9'ar yıl hapis cezası verdi.

Davada yargılanan ve aralarında dönemin 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Baysar ve eski Akçay Tugay Komutanı Tuğgeneral Mesut Savaş'ın da olduğu, bir kısmı halen görevde olan 404 tutuksuz sanığa ise beraat kararı verildi.

Mahkeme ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan tutuksuz sanık Hasan Dazkır hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına ve tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Dava süreci

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince, sanık sayısının fazlalığı nedeniyle Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki 375 kişi kapasiteli 420 metrekarelik salonda görülen davanın ilk duruşması 25 Eylül 2017'de yapıldı.

O günden beri devam eden yargılama sürecinde, aralarında tutuklu eski Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanı tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın da olduğu 428 sanığın savunması alındı.

Gürcan'ın savunmasının ardından dosyasının mahkeme heyetince tefrik edilerek Genelkurmay çatı davasıyla birleştirilmesi üzerine sanık sayısı 427 oldu.

Dosya kapsamında, aralarında dönemin valisi, emniyet müdürü ve çok sayıda polisin de olduğu 176 tanığın beyanına başvuruldu.

Kaynak: AA