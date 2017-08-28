  • 28 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Şırnak'ta yaralanan Jandarma Uzman Onbaşı Meriç şehit oldu

Şırnak'ta 11 Ağustos'ta bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada ağır yaralanan Jandarma Uzman Onbaşı Muhammed Meriç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Şırnakta yaralanan Jandarma Uzman Onbaşı Meriç şehit oldu

Jandarma Uzman Onbaşı Muhammed Meriç, Şırnak Namazdağı bölgesinde yürütülmekte olan "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Hüseyin Işıkdoğan" operasyonu sırasında 11 Ağustos'ta, bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen silahlı çatışmada ağır yaralandı.

Ankara'ya sevk edilen 25 yaşındaki Meriç, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Meriç, 17 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Şehit haberinin alınmasının ardından, Yozgat/merkez nüfusuna kayıtlı ve bekar olduğu öğrenilen Meriç'in, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki babaevi ziyaretçi akınına uğradı.

Şehidin evinin önünde toplanan yakınları binaya Türk bayrakları astı. Yenimahalle Belediyesi de şehidin evinin önüne taziye çadırı kurdu. Şehit Uzman Onbaşı Meriç'in bir yıllık asker olduğu öğrenildi.

Şehidin cenazesi yarın Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğleyin kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek. 

Etiketler: şırnak, Şırnak'ta yaralanan Jandarma Uzman Onbaşı Meriç
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