  • 05 MAYIS 2017, CUMA

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Şırnak'ta terörle mücadele

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

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Şırnakta terörle mücadele

Valilikten yapılan açıklamada, İncebel Dağları bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığının emir ve komutasındaki operasyonun devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, mağaralar ve araziye gizlenmiş bir RPG-7 roketatar, 3 kalaşnikof, 2 mavzer, 3 kanas,1 biksi, 1 zagros keskin nişancı tüfeği gövdesi, 2 anti-tank mühimmatı, bir anti-personel mühimmatı, 100 metre kablo, 3 hard disk, 900 biksi mühimmatı, 20 doçka mühimmatı, 15 büyük tüp, 8 küçük tüp, bir matkap seti, bir güneş paneli, bir metre uzunluğunda 6 boru, bir roket sevk fişeği, bir akü ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.

Bölgedeki operasyonların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

Etiketler: şırnak, Terörle Mücadele
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