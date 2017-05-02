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Şırnak'ta teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki operasyonda PKK'lı terörisitlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Şırnakta teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki operasyonda PKK'lı terörisitlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kato Dağı bölgesinde 19 Nisan'dan bu yana süren operasyonda terör örgütü tarafından gizlenmiş 2 bikisi makineli tüfek, 7 roketatar, biri M 16 olmak üzere 28 uzun namlulu silah, 3 av tüfeği, 1 bombaatar, 3 dragunov kanas tüfeği, 85 el bombası, 16 anti tank mayını, 10 sis bombası, 1 kilogram C-4 patlayıcı ile yaşam malzemesi ele gerildiği belirtildi.

Bölgede operasyon sürüyor. 

Etiketler: şırnak, PKK, terör operasyonu
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