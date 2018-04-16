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Şırnak'ta terör saldırısı: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Şırnak'ın Şenoba Kuyu Tepe Üs Bölgesi'ne, bölücü terör örgütü PKK'nın düzenlediği silahlı saldırıda 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

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Şırnakta terör saldırısı: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Şırnak'ta 3 askerin şehit olduğu ve 1 askerin yaralandığı belirtildi.

Şırnak'ın Şenoba Kuyu Tepe Üs Bölgesi'ne, terör örgütü PKK mensuplarının düzenlediği silahlı saldırıda üç askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı aktarıldı.

Genelkurmay açıklamasında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" denildi.

Kaynak: AA

Etiketler: şırnak, terör
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