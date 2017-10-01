Şırnak'ta terör saldırısı: 2 şehit

Şırnak-Cizre karayolunun yapım çalışmalarının güvenliğini sağlayan asker ve koruculara yönelik PKK'lı teröristlerin saldırısında 1 asker ve 1 güvenlik korucusu şehit oldu.