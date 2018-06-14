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Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 25 zanlı gözaltına alındı.

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Şırnakta terör operasyonu

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi, Silopi, Cizre, İdil, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ramazan Bayramı öncesi huzur ve güvenliğin sağlanması, terör örgütü mensuplarının tespiti, eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla düzenlenen operasyonda 25 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Aranan 7 zanlının yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: terör, şırnak, PKK, operasyon
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