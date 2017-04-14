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Şırnak'ta terör operasyonu

Beytüşşebap ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda bulunan 25 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildi.

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Şırnakta terör operasyonu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda bulunan 25 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçlerince Beytüşşebap ilçesinin Bolağaç köyünde operasyon yapıldığı bildirildi.

Operasyonda, terör örgütü PKK tarafından gizlenen kablo ve ateşleme sistemi ile tuzaklanan 25 kilogram el yapımı patlayıcı tespit edildiği ifade edilen açıklamada, patlayıcının uzman ekiplerce imha edildiği belirtildi.

Etiketler: şırnak, Beytüşşebap ilçesi, PKK
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