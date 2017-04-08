Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına bağlı 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı unsurları ve güvenlik korucularının katılımıyla Cudi Dağ'nın Derebaşı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonun devam ettiği belirtildi.

3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, kaleşnikof piyade tüfeği, termal silah dürbünü, araç telsizi, el kamerası, 2 tabanca şarjörü, güneş paneli ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.