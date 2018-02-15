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Şırnak'ta terör operasyonu: 2 mağara ve barınak imha edildi

Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda teröristlerce kullanılan 2 mağara ve barınak imha edildi.

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Şırnakta terör operasyonu: 2 mağara ve barınak imha edildi

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Cudi Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, sığınak ve barınakların imha edilmesi amacıyla 13 Şubat'ta "Şehit Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege" operasyonunun başlatıldığı belirtildi.

Operasyonda teröristlerce kullanılan 2 mağara ve barınağın imha edildiği vurgulanan açıklamada, "Aramalar sonucunda mağara ve barınaklarda terör örgütüne ait 5 küçük tüp, 3 G-3 piyade tüfeği şarjörü, 20 Kalaşnikof şarjörü, 100 metre kablo, el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılmak üzere hazırlanmış çok sayıda pil bloku ile yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: şırnak, Cudi dağı, barınak
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