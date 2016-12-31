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Şırnak'ta sokağa çıkma yasağı saatlerinde değişiklik

Valilik tarafından Şırnak merkez ve 3 ilçede kısmen süren sokağa çıkma yasağı saatlerinde yılbaşı nedeniyle bir günlük değişiklik yapıldı.

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Şırnakta sokağa çıkma yasağı saatlerinde değişiklik

Şırnak Valiliği tarafından kent merkezi ve 3 ilçede kısmen süren sokağa çıkma yasağı saatlerinde yılbaşı nedeniyle bir günlük değişiklik yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezi, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde güvenlik güçlerinin vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini, kamu düzeninin sağlanmasına yönelik il merkezinde 22.00 ile 05.00, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde de 23.00 ile 02.30 saatleri arasında devam eden sokağa çıkma yasağının bugün yılbaşı münasebetiyle il merkezinde 01.00 ile 05.00, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde de 01.00 ile 02.30 olarak bir gün süreyle değiştirildiği bildirildi. AA

Etiketler: şırnak valiliği, Şırnak sokağa çıkma yasağı, şırnak
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