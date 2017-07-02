Şırnak'ta şantiyeye saldıran teröristler etkisiz hale getirildi

Şırnak-Van karayolu inşaatında çalışan işçilerin kaldığı şantiyeye saldıran PKK'lı teröristlerden üçü etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde yapımı süren Şırnak-Van karayolunda çalışan şantiye işçilerine saldıran teröristlerin yakalanması için güvenlik güçlerince hava destekli operasyon başlatıldı.
Operasyonda, saldırıyı gerçekleştirdikleri değerlendiren 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede hava destekli operasyon sürüyor.
Şırnak-Van karayolunun 20. kilometresinde akşam saatlerinde çalışan işçilerin kaldığı şantiyeye terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda bir işçi hayatını kaybetmiş, bir işçi yaralanmıştı.