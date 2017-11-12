Şırnak'ta Rus yapımı METİS füzesi ele geçirildi

Şırnak'ın Besta ve Bestler- Dereler bölgelerinde teröristlere yönelik devam eden operasyonlarda, Rus yapımı METİS tanksavar füzesi ele geçirildi.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, 4 Kasım’da Besta ve Bestler-Dereler bölgelerinde Şırnak, Siirt ve Van güvenlik güçlerince başlatılan hava destekli Şehit İstihbarat Binbaşı Koray Onay operasyonunun devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, operasyon kapsamında bugüne kadar 22 sığınak ve 4 erzak deposunun tespit edildiği kaydedilerek şunlar aktarıldı:

“Sığınak ve depolarda yapılan aramalarda, 1 adet 130 milimetre 2 bin metre menzilli yabancı menşeli Metis tanksavar silahı, 1 adet 130 milimetre tel güdümlü Metis tanksavar mühimmatı, 1 adet 82 milimetre havan, 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Şiyar keskin nişancı tüfeği, 1 adet Kanas keskin nişancı tüfeği, 1 adet Bixi makinalı tüfek, 10 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet M-16 piyade tüfeği ve 1 adet İncil ile bu silahlara ait çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ile örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir."

Bölgede operasyonlar aralıksız olarak devam ediyor.

Kaynak: İHA