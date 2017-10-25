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Şırnak'ta ruhsatsız maden ocaklarına eş zamanlı operasyon

Geçmiş dönemlerde ruhsatsız kömür çıkarma faaliyetlerinde bulundukları ve terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağladıkları değerlendirilen 19 kişi gözaltına alındı.

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Şırnakta ruhsatsız maden ocaklarına eş zamanlı operasyon

Şırnak'ta geçmiş dönemlerde ruhsatsız kömür çıkarma faaliyetlerinde bulundukları ve terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağladıkları değerlendirilen kömür ocakları işletmecilerine yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ekiplerince, bugün saat 06.00'dan itibaren il merkezi, Cizre, Silopi ve Uludere ilçelerinde eş zamanlı olarak "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' kapsamında kömür ocakları bölgesinde geçmiş dönemlerde ruhsatsız kömür çıkarma faaliyetlerinde bulundukları ve PKK/KCK terör örgütüne finans sağladıkları değerlendirilen kömür ocakları işletmecilerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 19 şahısla ilgili adli işlemler sürüyor.

Terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik yürütülen operasyonlara aralıksız devam edileceği vurgulandı.

Kaynak: AA 

Etiketler: şırnak, uludere, Cizre, Silopi, ruhsatsız maden ocakları, eş zamanlı operasyon, gözaltı
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