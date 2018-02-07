Şırnak'ta PKK'ya ait sığınak ve barınaklar imha edildi

Valilikten yapılan açıklamada, Güçlükonak ilçesi Demirboğazı köyü kırsalında Şırnak ve Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Gazi Jandarma Uzman Çavuş Feyzullah Sarıçiçek Operasyonu" gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonda terör örgütüne ait 14 sığınak ve barınağın tespit edilerek imha edildiği vurgulanan açıklamada, 2 el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılmak üzere pil bloğu, piknik tüpü, 500 metre kablo ile yaşam malzemesi ele geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, operasyonların kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.

AA